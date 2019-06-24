«В этом городе мы будем принимать и с уважением относиться грекам, ассирийцам, евреям, армянам и представителям всех остальных национальностей. Мы построим демократию и установим справедливость в этом городе».

Об этом заявил кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Экрем Имамоглу, победивший вчера на повторных выборах мэра Стамбула.

В своей речи новоизбранный градоначальник отметил также, что в Стамбуле не должно быть понятие «национальные меньшинства» и все жители города вне зависимости от своей этнической принадлежности должны иметь равные права.

Minval.az