Взрыв на складе в воинской части города Арысь произошел в понедельник утром, сообщает пресс-служба комитета по ЧС МВД Казахстана.

«Сегодня в 09:20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части в городе Арысь Туркестанской области. На место вызова привлечены 30 человек личного состава и восемь единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области», — рассказали корреспонденту Sputnik Казахстан в пресс-службе.

О пострадавших не сообщается.

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