Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии Михаила Саакашвили «Рух новых сил», соответствующее решение комиссия приняла на очередном заседании 23 июня.

«Рассмотрев соответствующие документы, ЦИК отказала в регистрации кандидатов, включенных в избирательный список «Рух новых сил» в общегосударственном многомандатном избирательном округе и кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам», — говорится в сообщении комиссии.

В Центризбиркоме пояснили, что внеочередные выборы были назначены указом президента от 21 мая.

«Следовательно, рассмотрение 8 мая на заседании политсовета партии РНС вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено», — заявили в ЦИК.

По данным комиссии, внеочередной съезд РНС, который был созван 10 июня и на котором был утвержден избирательный список кандидатов «состоялись в нарушение требований устава этой партии».

В ЦИК заявили, что копию решения комиссии и копию протокола заседания совета партии РНС от 8 мая и протокола внеочередного съезда РНС от 10 июня отправят Нацполиции «для осуществления проверки и в случае необходимости — принятия предусмотренных законодательством мер реагирования».

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