Российские туристы беспрепятственно передвигаются по территории Грузии, и их права полностью соблюдены. Об этом заявила грузинский омбудсмен Нино Ломджария в ответ на обращение уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Ранее Москалькова обратилась к своей грузинской коллеге с просьбой «оказать содействие в обеспечении соблюдения прав и свобод российских граждан на территории Грузии».

«Грузия сохраняет статус безопасной страны, и нет никаких оснований для изменения этого статуса», — ответила Ломджария.

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте омбудсмена Грузии, единственным инцидентом, который случился с российскими гражданами в стране за последние дни, стал случай с журналистами из России. Она заверила, что по данному факту возбудили уголовное дело и в настоящий момент ведется расследование, за которым она лично «активно следит». Ломджария подчеркнула, что она будет защищать права всех людей на территории Грузии, независимо от их гражданства.

По ее словам, цель правозащитников Грузии состоит в том, чтобы внутриполитические события не отразились на мирных гражданах. Ломджария выразила надежду, что Москалькова также будет защищать права граждан Грузии в России, чтобы не допустить их дискриминации.

Minval.az