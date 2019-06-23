В Киеве в воскресенье прошел Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества. Тема Марша этого года «Свобода. Единство. Борьба», а слоган — «Наша традиция — это свобода!». Марш продлился около часа. По оценкам наблюдателей, в нем приняли участие около 6,3 тысячи человек, в том числе, как отмечает телеканал «112 Украина», 30 военнослужащих.

Представители националистических организаций и другие противники мероприятия собрались в центре города на противовес участникам Марша Равенства.

Они держали плакаты с лозунгами против проведения мероприятия. В частности, «Пропаганда гомосексуализма является угрозой национальной безопасности», «Содомия — дорога в ад», «Украина — не Содом», «Бог, семья, Украина» и «Гей-парад на крови: позор МВД».

Minval.az