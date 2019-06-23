Украинский актер, телеведущий и бывший игрок КВН Сергей Сивохо подтвердил, что будет участвовать в досрочных выборах в Верховную раду в одномандатном округе в Донецкой области от партии «Слуга народа» нынешнего президента Владимира Зеленского.

«Что стало причиной? Личные отношения с президентом. Я видел очень тяжелую работу («Слуги народа» — ред.) по подбору мажоритарщиков именно в Донецкой области, а это мой родной регион, и когда президент обратился ко мне за помощью, я не смог отказать», — сказал Сивохо украинскому «Громадскому ТВ».

Средства на финансирование предвыборной кампании Сивохо собирает «по друзьям». «Как и все кандидаты, у которых не очень много денег. Сейчас пытаемся собрать что-то, это очень сложная задача, конечно», — отметил актер.

Приоритетом в случае прихода в Раду Сивохо назвал восстановление Донбасса. «Приоритет — это восстановление Донбасса, безусловно. Меня также очень интересуют новые технологии, то же «государство в смартфоне», много интересных вещей для меня, даже медицина», — добавил он.

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