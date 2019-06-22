Власти Грузии полностью оплатят лечение всех людей, которые пострадали в четверг в ходе масштабной акции в Тбилиси у здания парламента. Об этом в субботу заявил журналистам глава комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты парламента Акакий Зоидзе.

«Конечно, государство полностью возместит денежные затраты всем пострадавшим. В том числе, если им понадобится лечение за границей. Это наша твердая позиция», — сказал он, при этом добавив, что нападение на полицейских «все равно ничем не оправдать». Депутат также призвал силовые ведомства расследовать возможные факты непропорционального применения силы со стороны полиции на митинге.

По последним данным Минздрава Грузии, на митинге у парламента в общей сложности пострадали 240 человек, 52 из которых остаются в больницах. На акции протеста пострадал и 31 сотрудник СМИ.

Minval.az