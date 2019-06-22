Комментируя ситуацию в Грузии, где проходят акции протеста, поводом для которых послужили неуместные действия представителей российской парламентской делегации, лидер российской оппозиции напомнил у себя в Твиттере о том, что если россияне хотят чего-то добиться, то им надо выходить на улицы, не спрашивая у властей разрешения на это.

Навальный, в частности отметил, что в Грузии люди вышли на улицы с требованием отставки спикера парламента – сегодня он сложил с себя полномочия.

Это, по словам Навального является непреложной истиной, которую должен помнить каждый гражданин: если хотим чего-то добиться — надо выходить на улицы, не спрашивая разрешений».

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Алексей Навальный в своем твиттере представил решение Кремля, как наказание Грузии за уличные протесты: «Теперь много русских не смогут поехать туда за недорогим и качественным отдыхом».

«Почему Путин наказывает русских за грузинские протесты?», — задался вопросом Навальный. Поручение вывезти россиян из Грузии он охарактеризовал как самоуправство. «Вот купили люди путевки. Пили вино, ели шашлык. А сейчас им: так срочно улетайте, больше самолётов не будет. Ну как можно так по-скотски поступать-то?», — написал оппозиционер.

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