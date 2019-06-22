Проживающие в Грузии граждане России рассказали РБК о своей реакции на меры, предпринятые российскими властями. Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан. С 8 июля временно запрещается авиасообщение с Грузией, туроператорам рекомендовано прекратить продажу туров в эту страну, а правительству поручено принять меры по обеспечению возвращения в Россию граждан страны, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

Журналист-фрилансер Мария, которая живет в Тбилиси с начала 2019 года рассказала, что появившиеся сообщения стали для нее шоком.

«Я переехала осознанно в Тбилиси из Москвы, у меня здесь личная жизнь, квартира, кошка, круг друзей и в Москву я не хочу возвращаться на постоянное место жительство. При этом 2 июля я должна была прилететь в Москву по делам, и пробыть там неделю и вернуться — как теперь я буду это делать, я не понимаю. Выпустят ли меня из России в Грузию, нет ответа», — рассказала девушка.

Другая журналистка Мария, которая живет в Грузии полтора года, сообщила, что не сталкивается с притеснениями. «Ни разу не сталкивалась с русофобией, адресованной мне персонально. Плакаты с известными формулировками — да, но это все-таки претензия к политике России, а не к ее народу. То, что происходит в Тбилиси сейчас, похоже на какой-то абсурдный сон, который мы уже смотрели. Протест справедлив, реакция обоих правительств вызывает вопросы. Опять же, на личности протестующие не переходят, выступают против политики. Протестные акции сосредоточены в центре, на проспекте Руставели в его окрестностях, остальной город живет, как жил», — рассказал она.

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Лингвист Вера в разговоре отметила, что не хотела бы уезжать из Тбилиси. «Несмотря на свои радикальные взгляды, они (граждане Грузии) с пониманием и гостеприимством относятся к русским людям и не ассоциируют их с правительством: и это касается не только «левых», наиболее образованных и молодого поколения, это относится почти ко всем. Я не хочу уезжать, мне не нужна никакая «эвакуация», потому что в этой стране [в Грузии] мне ничего не угрожает», — поделилась девушка.

Владелица Moosica Hostel в Тбилиси Ксения Путилова рассказала, что не собирается «эвакуироваться». «Русские могут жить в Грузии год, потом выезжать и жить еще — я делаю именно так. История с тем, что меня кто-то хочет эвакуировать в Россию меня не обрадовала. Кроме бизнеса у меня здесь полноценная жизнь. Эта история со «спасением», мне совершенно не нравится. Я лечу в Россию в начале июля и после 8 июля мне нужно вернуться обратно в Тбилиси, но теперь не очень понятно, как это делать, потому что российских авиакомпаний не будет. Рассчитываю, что будут [летать] грузинские авиакомпании, и надеюсь не будет проблем на российской границе», — рассказала Путилова.

Бывший журналист Mail.ru Group, ресторатор Сергей Тувакин, переехавший в Грузию, в свою очередь сообщил, что сложившаяся ситуация его «дико удручает», особенно в плане того, что касается бизнеса.

«Страна сейчас лишится более трети турпотока», — отметил он, добавив, что занятость в этой сфере резко упадет, и тысячи людей лишатся работы. «Что касается конкретно меня, то я тоже жертва этой провокации России — у меня большинство клиентов русские», — рассказал Тувакин, — Придется либо менять профиль, либо закрываться, чтобы сохранить капитал и открыть новый проект, не заточенный под русских туристов, а только под местных жителей».

Туристка Неждана Черноморова тем временем сообщила, что новость о необходимости выехать из Грузии до 8 июля «никак не повлияла на ее планы». «Едем дальше путешествовать по Грузии. Послезавтра будем в Тбилиси», — рассказала она, отметив, что «вся эта политика уже надоела простым людям». «Грузины очень хорошо относятся к русским, и здесь ну никак не ощущаются волнения», — заключила она.

«Я поехала в Грузию в отпуск, сейчас я в поселке Уреки под Батуми», — сообщила еще одна туристка Ольга Рязанцева. Об указе Путина, по ее словам, она узнала из интернета. «Но тут вообще ни звука, никаких митингов, беспорядков. К русским все супердоброжелательны, никаких проблем на национальной почве ни разу не возникло», — сказала она. Возвращаться в Россию раньше, чем предполагалось, Рязанцева не планирует. «Послезавтра хочу поехать в Тбилиси, очень люблю этот город», — сообщила туристка.

«Я летаю в Тбилиси из Сочи — расстояние в полете составляет 1 час. С маршруткой или автобусом это не сравнить, потому что это дополнительные трудности. Теперь прямого самолета не будет, нужно будет искать пересадку», — сообщила на условиях анонимности россиянка, которая работает в Тбилиси. «А так как я работаю в Тбилиси и часто езжу в Сочи по семейным делам, это для меня означает потерянное время. Думаю, я готова и к такому повороту событий [выезду из Грузии до 8 июля]. Но не хотелось бы конечно, чтоб такое произошло», — сказала она.

В Грузии с 20 июня проходит волна антироссийских протестов.

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