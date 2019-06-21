Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом «провокацию радикалов» в отношении российских парламентариев в Грузии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 21 июня.

«Спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление», — рассказал представитель Кремля по итогам Совбеза. По его словам, МИД рекомендовано предупредить российских граждан, в том числе туристов, направляющихся или находящихся в Грузии, о возможной «опасности» в связи с действиями «экстремистских элементов».

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