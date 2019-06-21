«Всего на акциях пострадали 240 человек, из них 102 пациента остаются в клиниках», — заявил первый заместитель министра здравоохранения Грузии Заза Бохуа в клинике Ингороква, где навестил пострадавших на акции пациентов.

По его информации, состояние одного из пострадавших остается тяжелым, двоим же проводится операция.

«Конкретно в это учреждение поступило 46 пациентов, 35 выписаны, 11 пациентов остаются. Мы имеем дело с травмами разного типа.

Всего же в стационар поступили 240 пациентов, из них 80 полицейских. В эти минуты проходит две операции. Состояние здоровья одного пациента стабильно тяжелое. В остальных случаях, пациентам проводится соответствующее лечение. На данный момент госпитализированы 102 пациента, которые находятся в разных стационарах. В большинстве случаев были травмы, ушибы, синяки, интоксикация и травма глаза», — заявил Заза Бохуа.

Minval.az