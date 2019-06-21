Президент Узбекистана Шавкает Мирзиеев объявил о смене руководства в прокуратуре республики. Об этом сообщает «Sputnik Узбекистан».

Сообщается, что генпрокурор Отабек Муродов освобожден от должности в связи с обвинениями во взяточничестве. Его место занял Нигматилла Юлдашев. Президент потребовал от Юлдашева «навести порядок» в делах прокуратуры, в противном случае пообещав уволить 60 процентов сотрудников ведомства.

Против Муродова уже возбуждено уголовное дело. Мирзиеев заявил, что бывший генпрокурор брал взятки в размере «50 и 100 тысяч долларов».

Отабек Муродов занимал пост генерального прокурора Узбекистана с января 2018 года. Его предшественник Рашид Кадыров был задержан в конце февраля 2018-го. Против него возбуждено уголовное дело о получении взятки, вымогательстве и превышении должностных полномочий. Суд над ним начался в январе 2019-го, он проходит в закрытом режиме.

Minval.az