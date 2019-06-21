В Twitter жители Тбилиси сообщают, что в столицу подтягивается народ из других регионов страны. «Из Кутаиси едет колонна в Тбилиси. Скоро все регионы начнут подтягиваться. Это уже серьезно», – сообщил в соцсети Merabi Margalia.

Он также опубликовал видео, на котором запечатлена колонна автомобилей. «А вот и колонна, которая едет в Тбилиси из Кутаиси! Какая красота!!!!! Не так ли? Скоро со всех регионов такие колонны поедут. Это уже не остановить», – написал он.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили также опубликовал утреннее видео из Кутаиси.

Minval.az