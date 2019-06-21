Посольство США в Грузии внимательно следит за происходящими в Тбилиси событиями и призывает все стороны сохранять спокойствие и постоянно действовать в рамках конституции.

«Мы внимательно следим за событиями, происходящими сегодня вечером в Тбилиси, в парламенте Грузии. Мы понимаем ту боль, которую сегодня испытывают многие люди.

Мы призываем все стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и действовать в рамках конституции», — говорится в заявлении посольства.

В связи с последними событиями в Грузии с заявлением выступило и посольство Великобритании в этой стране. Посольство Великобритании в Грузии призывает все стороны сохранять спокойствие и действовать в рамках закона. «Мы следим за событиями происходящими в Тбилиси перед парламентом. Мы хорошо понимаем озабоченность общественности в связи с сегодняшними событиями. Призываем стороны сохранять спокойствие и действовать в рамках закона», — говорится в заявлении посольства.

Minval.az