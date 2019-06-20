По заданию России Иванишвили разрушает Грузию — заявил третий президент Грузии. Михаил Саакашвили отозвался на визит российских депутатов в Грузию, и на сегодняшние события в парламенте.

По его словам, главной проблемой страны является Бидзина Иванишвили, который передал российской стороне все значительные документы, в том числе список бойцов 2008 года, на которых сегодня объявлена охота.

«Иванишвили, этот настоящий проныра, совершенно бессовестный предатель, выступил и заявил, что это была ошибка протокола. Друзья, Иванишвили передал России списки представителей безопасности, агентов Грузии в России, и каждого из них задержали. Иванишвили передал России список всех наших бойцов войны 2008 года, и охотится во всем мире на каждого из них. Иванишвили передал России очень много материалов, которые касались наших отношений с НАТО, Иванишвили впервые впустил Гаврилова в Грузию в 2013 году, а также Иванишвили впустил Лужкова и многих других представителей России в Грузию. Российские спецслужбы совершенно безнаказанно действуют в Грузии. Например, массово вербуют украинцев в Грузии. Иванишвили по поручению России приостановил работу порта Лазика, и убил проект Лазики, Иванишвили по поручению России преследует многих грузинских патриотов, и в конечном итоге, Иванишвили разрушает Грузию по заданию России»- цитирует «Грузия Online» Михаила Саакашвили.

По словам третьего президента Грузии, страна только фасадно идет на Запад, а на самом деле осуществляется российский проект.

«Уничтожить Грузию, сравнять ее с землей, изгнать грузин из Грузии, массово поселить иностранцев. В том числе, прежде всего, русских, все это, разумеется, часть плана. Это осуществляет не какой-нибудь Кобахидзе, Мдинарадзе, или депутаты, или какие-то шныри. У России есть только один резидент в Грузии — Иванишвили»- говорит Михаил Саакашвили.

Выход из сложившейся ситуации Михаил Саакашвили видит в народной мобилизации.

«Есть лишь один выход, массовая народная мобилизация. Если мы хотим спасти страну, надо объединить все оппозиционные силы, которые любят Грузию, и являются патриотами Грузии, отложить в сторону все амбиции, и убрать из страны Иванишвили. Если у вас есть какой-то другой рецепт, я не знаю»- заявил Михаил Саакашвили.

Minval.az