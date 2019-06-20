Президент России Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы россиян. Специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» выходит в 17-й раз.

По данным на 19 июня, к передаче собрано более 1 млн обращений.

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