Власти Узбекистана с октября прошлого года помогли вернуться из России на родину 950 гражданам страны, рассказал министр занятости и трудовых отношений республики Шерзод Кудбиев.

Он отметил, что вернувшиеся граждане — это в основном те, кто потерял документы или оказался без денег во время работы в РФ.

«На сегодняшний день около 950 граждан мы вернули. Эта программа не останавливается, мы ее обязательно выполним», — цитирует его «Спутник».

Министр также также подчеркнул, что поток возвращающихся несколько снизился из-за организационных и логистических вопросов. Если из Москвы и Санкт-Петербурга уроженцев Узбекистана вернуть легко, то из других регионов страны, по его словам, это сделать сложнее.

«Россия очень большая, пока у нас просто сотрудников физически не хватает охватить все регионы», — добавил он.

Кудбиев также заверил, что узбекская сторона готова в полном объеме финансировать вывоз своих граждан со всех центров временного содержания из любой точки РФ.

В частности, Минзанятости собирается оплачивать утерявшим документы мигрантам процедуру подтверждения гражданства Узбекистана в посольстве и генконсульствах республики в РФ.

Кудбиев также заявил о том, что Узбекистан будет оплачивать все расходы по транспортировке грузов-200 (тел погибших или умерших) из России.

«Я дал поручение существенно облегчить процедуры оформления груза-200 для граждан Узбекистана. Если раньше мы просили копию патента, копию уплаты налогов, выясняли организованный это набор или нет, сейчас мы эти документы запрашивать перестанем. Более того, государство берет на себя оплату всех грузов-200. Здесь важно понимать, конечно, что Россия большая и когда эта ситуация происходит в отдаленной точке страны, необходимо время, пока туда доберутся наши представители», – сказал министр.

Узбекистанцы неоднократно сталкиваются с трудностями при отправке на родину тел своих умерших родственников.

Minval.az