«Задача министерства обороны заключается в защите всеми силами и средствами, которыми они обладают, безопасности и жизни граждан Азербайджанской Республики, а также суверенные права нашего государства. Поэтому здесь никаких оглядок на международное сообщество или климатические условия быть не должно. Во всяком случае, они не должны быть определяющими факторами при принятии важных решений».

Такое мнение в беседе с Minval.az высказал экс-министр иностранных дел Тофик Зульфугаров, комментируя заявление министра обороны Азербайджана Закира Гасанова о том, что «международная обстановка не позволяет Азербайджану начать войну».

Данное заявление главы оборонного ведомства прозвучало в преддверии встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении, которая состоится 20 июня в Вашингтоне.

По мнению Т.Зульфугарова, оценку международной обстановке должен давать не министр обороны, а другие лица, в частности, министр иностранных дел. Министр обороны должен оценивать другие вопросы, считает дипломат.

«Считаю это не очень удачным заявлением Закира Гасанова. Не следует предполагать, что когда-либо кто–то из лидеров мировых держав нам скажет: «Идите и начните войну!». Все будут говорить о мире, так как это не несет политических издержек. Но вместе с этим, мы часто видим, что многие страны, в том числе, те, которые рекомендуют нам добиваться мирного урегулирования конфликта, применяют силу в определенных ситуациях в больших масштабах. И, как ранее заявлял президент Ильхам Алиев, фактор силы остается определяющим, а влияние международного права, к сожалению, утеряно в сегодняшнем мире. Поэтому я считаю, что данному заявлению, озвученному главой Минобороны, должно быть дано объяснение, что именно он имел в виду. Вновь повторюсь: это неудачное заявление. Я не знаю, может быть, это глава МИД Эльмар Мамедъяров сказал Закиру Гасанову о том, что международная обстановка не очень хорошая. Однако, судя по комментариям, после каждых переговоров, и еще по тому, что происходит, мне кажется, глава МИД не совсем хорошо предсказывает будущий процесс», — отметил Т.Зульфугаров.

Говоря о предстоящей в Вашингтоне встрече министров воюющих стран, Т.Зульфугаров отметил, что серьезного влияния на развитие процессов она не окажет, так как переговорный процесс был настолько дискредитирован за все эти годы, что ожидать каких-то новых решений или продвижения в нем просто не приходится, независимо от того, где эта встреча проходит – в Москве или Вашингтоне.

«Армения и ее руководство продолжают провоцировать напряженность на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск, и эти провокации будут однозначно продолжаться. Причины этого ранее мною были изложены в беседе с Minval.az. Дело в том, что группировка Никола Пашиняна не смогла установить прагматичные отношения с Москвой, и, в первую очередь потому, что российское руководство не доверяет Пашиняну, не видя в нем адекватного и долговременного партнера по целому ряду причин. Осознавая это, и видя, что его оппозицию поддерживает Россия, Пашинян предпримет шаги, в результате которых можно будет обвинить Россию в том, что она не поддерживает Армению, вооружает Азербайджан, что России не предстало быть стратегическим партнером Армении. Все это будет обоснованием для того, чтобы сделать политику Армении прозападной, поскольку только на Западе Пашинян может получить необходимые для развития Армении инвестиции и поддержку. Чтобы достичь этого результата, Пашиняну нужно спровоцировать военные действия с заранее определенным виновным, коим окажется Россия», – убежден наш собеседник.

Вместе с тем, по мнению дипломата, существует еще один немаловажный фактор: армянский премьер стремится полностью торпедировать нынешнюю ситуацию в переговорном процессе, и те базовые документы, лежащие на столе переговоров.

«Несмотря на любые заявления, озвученные в том или ином направлении, Пашинян будет неуклонно идти к тому, чтобы возобновить военные действия в регионе», — резюмировал экс-министр.

Бахтияр Сафаров

Minval.az