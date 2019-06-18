Азербайджанский народ ждет победы нашей армии. Но войну начинают не военные, они выполняют приказ. Об этом заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов.

Министр отметил, что международная обстановка не позволяет начать войну.

«Солдаты, офицеры, включая министра, все мы подвергаем свою жизнь опасности во имя родины, народа. Мы гордимся этим. Да упокоит Аллах души всех шехидов. На днях военнослужащий Азербайджана, майор стал шехидом. Некоторые спрашивают, что этот майор делал там?! Ставший шехидом майор выполнял там мой приказ, занимался боевой подготовкой на территории», — цитирует Гасанова АПА.

Он также отметил, что «главная задача министра обороны – выполнять поручения Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана в армии и готовить ее к войне».

Minval.az