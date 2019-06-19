На открытие Европейских игр в Минск приедут президенты Азербайджана, Грузии, Молдовы и Сербии.

Об этом сообщил 19 июня на брифинге в Минске пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

По его словам, Минск посетят президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, председатель правительства России Дмитрий Медведев, глава Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Кроме того, планируется участие генерального секретаря Центральноевропейской инициативы Роберто Антонионе, заместителя генерального директора ЮНЕСКО Нады Аль-Нашиф, председателя Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна, государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты, генерального директора Совета государств Балтийского моря Майры Моры.

Также будет делегация Великобритании, которую возглавит министр по торговой политике Джордж Холлингберри, и делегация Венгрии, которую возглавит министр канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш.

Помимо спортсменов из 50 стран и более чем тысячи журналистов в Минск приедут порядка 20 делегаций на уровне руководителей спортивных ведомств, представители европейских олимпийских комитетов, президенты и генсеки более 40 национальных олимпийских комитетов стран Европы.

На саммите ШОС в Бишкеке президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил на II Европейские игры президента РФ Владимира Путина.

Minval.az