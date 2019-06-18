Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась бездействием украинского лидера Владимира Зеленского, который не помог канцлеру Германии Ангеле Меркель, когда ей стало плохо. Соответствующий пост она написала на своей странице в «Инстаграме».

Журналистку удивило, что президент Незалежной «просто стоял». Она считает, что Зеленскому нужно было позвать врачей или отвести политика в тень, предложить воды. Если бы он это сделал, то немцы «носили бы его на руках», уверена Скабеева.

Minval.az