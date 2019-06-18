Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась бездействием украинского лидера Владимира Зеленского, который не помог канцлеру Германии Ангеле Меркель, когда ей стало плохо. Соответствующий пост она написала на своей странице в «Инстаграме».
Журналистку удивило, что президент Незалежной «просто стоял». Она считает, что Зеленскому нужно было позвать врачей или отвести политика в тень, предложить воды. Если бы он это сделал, то немцы «носили бы его на руках», уверена Скабеева.
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Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским- канцлера прямо трясёт. ___ А Зеленский просто стоит. Представьте, если бы он оборвал оркестр, повернулся к Ангеле, махнул своим, чтобы врач прибежал. Помог бы ей отойти в тень, предложил бы воды. Да его бы после этого на руках немцы носили. Простейший шаг приличного человека (было бы по-мужски и красиво). А он не смог догадаться