В Стамбуле произошла драка между гражданами России и Грузии, сообщает издание DHA 17 июня. В столкновении погибли 2 человека, сообщает интернет-портал rusturkey.com.

Инцидент произошел утром на улице Генчтюрк стамбульского района Фатих. Между гражданами России и Грузии состоялась дискуссия, переросшая в драку.

В ходе столкновения участники применили холодное и огнестрельное оружие. Гражданин РФ умер на месте от ранения в брюшную полость. Грузинский гражданин получил огнестрельное ранение в голову, остальные участники драки скрылись.

Случайные свидетели сообщили в экстренную службу 112. На место прибыли большое количество полицейских и скорая помощь. Медики доставили раненого гражданина Грузии в государственную больницу Стамбула.

Прибывшие полицейские осмотрели место преступления и объявили план перехват, изучив записи камер видеонаблюдения. Со слов свидетелей известно, что в столкновении использовался пистолет с глушителем.

Сообщается, что раненый скончался в больнице от ран, несовместимых с жизнью.

Полиция начала расследование.

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