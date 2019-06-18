Израильская расследовательская компания Black Cube пыталось собрать компромат на основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, сообщает The Wall Street Journal.

О попытках собрать компромат рассказал исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков, живущий в Лондоне. По его словам, в 2017 году с ним встретился некий Патрик Дайан, предложивший компании Ашуркова организовать вечеринку в Лондоне. Во время встречи он начал задавать вопросы о Навальном, в частности, спрашивал, как Ашурков переводит деньги оппозиционеру.

Источники WSJ, знакомые с ситуацией, утверждают, что Патрик Дайан и его коллега, называющая себя Ванессой Коллинс, — сотрудники Black Cube. По данным источников, Black Cube обращалось за информацией как минимум к троим людям, связанным с Навальным.

Алексей Навальный предположил, что компромат на него собирали по заказу российского миллиардера Алишера Усманова. Сам бизнесмен это пока не комментировал.

Black Cube — организация, созданная «ветеранами элитных подразделений израильской разведки». WSJ называет ее «частным Массадом». В основном компания занимается сбором информации для бизнеса о конкурирующих фирмах, говорилось в расследованииThe New Yorker о голливудском продюсере Харви Вайнштейне. По данным издания, Вайнштейн был одним из клиентов Black Cube.

Minval.az