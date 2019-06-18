Стали известны подробности таинственного исчезновения в Алматы 40-летней гражданки Азербайджана Батуры Мамедовой.

27 мая она села в такси и бесследно пропала. Около 3 недель ее тщетно разыскивали родственники, а также полиция города и области. Но оправдались самые худшие опасения. Выяснилось, что женщину убили и ограбили в такси.

В жестоком преступлении подозревают супружескую пару, которая занималась частным извозом на арендованном автомобиле. Родственники погибшей рассказали корреспонденту Первого канала Евразия, как все было на самом деле. Сообщение о том, что в Алматы без вести пропала, 40-летняя мать троих детей Батура Мамедова появилось на сайтах в конце мая. В нем говорилось, что женщина вышла с работы в 8 часов вечера и с тех пор ее никто не видел. А спустя 18 дней стало известно, что Батуру Мамедову ограбили и зверски убили.

В салоне красоты, где она работала косметологом, до сих пор не верят в случившееся.

Акмажан Рскалиева – коллега погибшей Батуры Мамедовой: “Мы поверить не могли в это. Она была очень открытой, душевной, легкой на подъем. Всегда выручала. Любила жизнь. Очень много планов было. Она хотела стать пластическим хирургом”. После обнаружения тела в полицейском департаменте поспешили заявить о раскрытии тяжкого преступления.

Кобейхан Нурахмет – пресс-секретарь областного департамента полиции: “К поиску позднее подключились и сотрудники Илийской районной полиции, а также розыскники областного департамента, которым, в итоге, удалось отследить весь маршрут пропавшей без вести женщины и установить двух лиц, оказавшихся причастными к ее исчезновению”. Между тем, отец и родственники погибшей в один голос утверждают, что это они отследили весь маршрут ее передвижения, выяснили, с кем она общалась незадолго до смерти и нашли ценных свидетелей.

Бабек Мамедов – отец погибшей: “Мы даже нашли очевидцев из деревни, которые своими глазами видели, как это случилось, как женщина кричала: помогите, убивают. Они номера машины нам сказали. Потом мы в Турксибском про очевидцев сказали. Они говорили: ищем, будем искать. Они говорили, что нет такой машины, не нашли”. Родственники были в недоумении. Есть номера машины и приметы подозреваемых, а дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Отчаявшись, они обратились в посольство Азербайджана. После этого, по словам отца погибшей женщины, полицейских будто подменили.

“За одни сутки они нашли, которые 15 дней нам говорили что нет, ищем. В Илийском районе тоже такое сказали. Получается так, что никакого уголовного дела они, пока мы не обратились, не завели”, — отмечает Бабек Мамедов.

Женщину, как выяснилось, жестоко убили в арендованном такси с целью ограбления. Преступление совершила супружеская чета из Алматы. Главному подозреваемому 27 лет. Он, передвигаясь на чужом автомобиле, искал подходящую жертву. Она изображала клиента, чтобы одинокий пассажир не заподозрил подвоха.

Совершив хладнокровное убийство, супруги решили тщательно замести следы преступления. Бездыханное тело Батуры Мамедовой они везли с Илийского района через весь мегаполис в Карасайский район области и закопали здесь, на окраине поселка Береке. Эксперты-криминалисты насчитали на теле жертвы 8 ножевых ранений. Батуру Мамедову похоронят на родине, в Азербайджане. Она мечтала получить гражданство Казахстана, но погибла от рук жестоких и алчных людей, которые из-за 100 тысяч тенге и золотых побрякушек оставили сиротами троих детей.

Minval.az