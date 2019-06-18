Президент России Владимир Путин всегда начинает общение с правильных фраз. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя возможное начало диалога между Путиным его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает «Интерфакс».

Представитель Кремля также заметил, что по Крыму обсуждать сторонам уже нечего. Так он прокомментировал выбранные Зеленским темы для разговора с российским лидером.

«Что касается Донбасса, то, наверное, это надо говорить не Путину, а надо говорить жителям Донбасса», — добавил Песков.

Minval.az