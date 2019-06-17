Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подозревается в коррупции вокруг модернизации ТЭЦ Бишкека китайской компанией, которая проводилась на кредитные средства КНР в размере $386 млн.

«Выявлено, что имеется причастность экс-президента, материалы выделены в отдельное производство», — заявил в понедельник на заседании депутатской комиссии начальник Следственного управления Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Самидин уулу Сагынбек (цитата по «Интерфаксу»).

Так он ответил на вопрос члена депутатской комиссии о возможной причастности бывшего президента к нанесению ущерба государству.

«Материалы направлены в Генпрокуратуру для организации следствия по статье «коррупция», — добавил представитель спецслужбы.

Minval.az