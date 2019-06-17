«Мы не придем с оружием, мы придем с голыми руками и ремнями, но кроме этого у нас будет трость», — заявил пророссийский бизнесмен Леван Васадзе в парке Вере в воскресенье, 16 июня, где при его организации состоялась акция против «Тбилиси прайд», передает «ТВ Пирвели».

«То, что вы сделали возле канцелярии, у вас больше не получится – мы больше не дадим задержать никого из наших. Задержите одного – за него выйдут десять. Не хватит десяти – выйдут сотни, тысячи. Если же у этих наших воинов, борцов и регбистов вы сумеете отнять одного из наших, то пеняйте на себя — куда вы его отведете, в какое полицейское отделение, мы придем туда, там прорвем кордон и выведем оттуда нашего льва», — заявил Васадзе.

Бизнесмен Леван Васадзе объявил о создании «народных отрядов» — группы должны будут встать на защиту традиционных ценностей в дни проведения в «Тбилиси прайда». «Отряды будут простыми и иерархичными. У нас будут сотники, десятники, десять сотен составят тысячу, и получится легион. Форма нашей работы, стиль и лицо будут мирными, спокойными и невозмутимыми. Всем, кто хочет ругаться, плеваться, использовать оружие для какой-либо провокации, могут уйти отсюда, им здесь не место», — заявил Васадзе.

В то же время он показал собравшимся деревянную трость с крестом, которую, по его словам, ему подарил священнослужитель, и сообщил, что будет брать ее с собой на патрулирование. По его словам, «народные отряды» будут работать в Тбилиси в течение одной недели.

«Они разделят город, будут мирно патрулировать город. У нас не будет никакого оружия. Если кто-то женоподобный начнет вас ругать или царапать, не надо его бить, если он вас очень разозлит, отдерите его за уши, и достаточно», — сказал Васадзе. При этом он снял с себя пояс и показал его собравшимся. Он также отметил, что если в «народных отрядах» обнаружится кто-то с ножом, то другие члены организации «сами свяжут ему руки поясом и сдадут в полицию, как провокатора».

Васадзе призывает Трампа помочь его сторонникам «осушить болото» в американском посольстве в Тбилиси. Он также просит главу Белого дома не «навязывать миру псевдо-американские ценности».

«В Грузии никто не обижает людей сексуальной «дезориентации», никто их не притесняет и не бьет. Хотя, в то же время, у нас есть очень сильное понятие греха и добродетели. Грех – это то, чего человек должен стыдиться, и мы не допустим нормализацию греха, его возвеличивание и празднование, это не наш путь. Когда вы избирались в президенты, вы обещали американскому народу, что Америка вновь станет великой и то, что Америка воздержится от того, чтобы вмешиваться во внутренние дела других стран. Через три года президентства мы надеемся, что вы выполните это обещание. Мы не верим, что вы измените обещаниям и продолжите навязывать остальному миру псевдо-моральные, я бы сказал, псевдо-американские ценности», — заявил Васадзе.

Бизнесмен также ответил тем, кто упрекает его за откровенно пророссийскую позицию.

«Меня называют агентом Кремля, и я не слышал ничего циничнее этого. Да, я — агент, я — агент Грузии во всем мире… Что касается нашего северного соседа, ненавистным агентом которого меня выставляют, то я, как уже сказал, хочу дружить и с Америкой, и с Европой с тем условием, чтобы они не заставляли нас насильно перенимать их нормы. Я скажу сейчас страшную вещь – я хочу дружить и с Россией, с тем условием, если они вернут нам Абхазию и Цхинвали, с тем, чтобы мы обнялись и жили с ними как раньше», — заявил Васадзе.

После выступления Васадзе в парке Вере началась запись рекрутов в «народные отряды». Желающие встать на защиту традиционных ценностей записывали свои контактные данные у регистрационного стола.

Вместе с тем, МВД Грузии возбудило в понедельник уголовное дело в связи с заявлением Васадзе о создании «народных отрядов».

«Обеспечение общественного порядка в стране по закону является функцией только Министерства внутренних дел. Следовательно, любая попытка выполнить функции полиции и других государственных органов будет немедленно пресечена», — сказано в заявлении ведомства.

Расследование было начато по части 1 статьи 223 УК Грузии — «Создание незаконного формирования, руководство и участие в нем», которая предусматривает лишение свободы на срок от 6−12 лет.

Minval.az