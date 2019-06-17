НАТО разместит американские войска как минимум в шести точках на востоке Польши. Об этом в эфире «Польского радио» заявил министр обороны республики Мариуш Блащак.

«В рамках соглашения мы договорились о том, что в Польше будет шесть точек дислокации подразделений», — сказал он

Глава ведомства подчеркнул, что точное расположение американских военных Варшава и Вашингтон определят отдельным соглашением. «Важно усилить восточный фланг НАТО, а значит, и восточный фланг нашей страны, чтобы сдерживать возможного агрессора. Предполагаемый захватчик знает, что нарушение польских границ означает не локальный конфликт, а глобальный. Присутствие американских военных свидетельствует о том, что атака на Польшу станет атакой на весь альянс НАТО», — заключил Блащак.

Польский министр уточнил, что в Польше создадут дивизионное командование, которому будут подчиняться все американские войска на восточном фланге НАТО.

Комментируя заявления польского министра, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что если это произойдет, то Россия в качестве ответной меры усилит свои войска на западной границе.

«В Польше, видимо, этого не понимают. Возможно, им хочется быть чьей-то военной базой», — сказал сенатор. — При этом с точки зрения безопасности Польше размещение войск США ничего не даст» (цитата по РБК).

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