Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница. Такое мнение Токаев выразил в интервью телеканалу Euronews, опубликованном на сайте канала.

«Мой принцип состоит в том, что Россия для Казахстана абсолютно необходима как большое государство, расположенное рядом с нами, государство, которое является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Но и без Казахстана Россия тоже будет несколько иной», — сказал Токаев, отвечая на вопрос о том почему свой первый зарубежный визит в качестве президента он совершил в РФ.

Он напомнил, что две страны объединяет самая протяженная сухопутная граница в мире. «У нас состоялись в Москве очень хорошие переговоры, содержательные переговоры. Мы подписали совместные заявления. Каких-либо, как вы сказали, требований в отношении гарантий и так далее, естественно, со стороны президента РФ не прозвучало, поскольку есть общее понимание необходимости наращивания этого сотрудничества», — подчеркнул Токаев в ответ на вопрос о том, просил ли его президент РФ Владимир Путин дать какие-то гарантии, обязательства.

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