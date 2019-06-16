Эксперты «Роскачества» признали классической окрошку на квасе, а не на кефире. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

По их словам, в стандартный вариант рецепта холодного супа входят такие ингредиенты, как картофель, яйца, огурцы, редис, укроп и зеленый лук. «Классическая окрошка заливается квасом», — подчеркнули в организации, добавив, что также к блюду необходимо подавать сметану для заправки.

Специалисты обратили внимание на то, что квас для окрошки необходимо использовать именно кисловатый, но ни в коем случае не сладкий.

В пресс-службе отметили, что это блюдо подходит как для обеда, так и для ужина, а также его можно использовать для разгрузочных дней — если готовить его на кефире без колбасы и картофеля. «Готовить холодный освежающий суп проще простого, главное — купить качественные продукты», — заявили в организации.

Minval.az