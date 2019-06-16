Митинг в поддержку прав журналистов на проспекте Сахарова проходит под лозунгом «Закон и справедливость для всех». Согласно заявке, на митинг собирались до 20 тыс. человек, пишет РБК.

Его организаторами выступили председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов Владимир Соловьев и член СПЧ Екатерина Винокурова. Митинг был согласован 11 июня, в день, когда МВД объявило о прекращении уголовного дела в отношении Голунова. И если изначально целью акции было добиться справедливости в отношении журналиста, то позже главной идеей стало требование дать журналистам «возможность совершать свои профессиональные действия», объяснял Павел Гусев.

Мнения известных журналистов по поводу митинга 16 июня разделились. Так, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова в интервью НСН заявила, что целью акции является солидарность коллег, чтобы «ситуаций, наподобие той, в которую попал Голунов, было как можно меньше». В свою очередь один из основателей «Новой газеты» Дмитрий Муратов (вел переговоры по делу Голунова в московской мэрии) на вопрос о своем участии в митинге ответил: «У меня сегодня выходной».

Против участия в митинге высказался муниципальный депутат Илья Азар, который был одним из организаторов акции 12 июня. Акцию на Сахарова он назвал в своем Facebook «митингом-спойлером», «перехватом повестки» и «имитацией ответа на искреннее народное возмущение». «Требования наказания виновных в фабрикации дела Голунова или декриминализации статьи 228 там звучать не будут, а если и будут, то это власть сама себе будет кричать, и еще неизвестно услышит ли», — сказал Азар.

Нет данных, придет ли на митинг 16 июня сам Голунов, которого Гусев призывал прийти и выступить. После освобождения журналист сказал, что не пойдет на несанкционированную акцию в свою поддержку. Позже он объяснил, что не хотел тем самым провоцировать задержания.

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