Представитель Бари Алибасова заявил, что найденный кот продюсера Чуча заработал около $150 тыс. за пару дней, этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, такую сумму он смог собрать за счет рекламных предложений.

Он пояснил, что в семью Алибасова на регулярной основе стали поступать предложения снять Чучу в рекламе еды для кошек, систем видеонаблюдения и парфюмерного бренда.

Представитель уточнил, что в семье продюсера рассмотрели большинство предложений, отказав лишь компании, которая занимается производством средств от облысения для мужчин.

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