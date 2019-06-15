Акция противников движения ЛГБТ и гей-парад прошли у здания правительства Грузии в Тбилиси, сообщает Sputnik Грузия.

В ходе акции перед зданием правительственной администрации полиция задержала 28 человек по обвинению в мелком хулиганстве и противостоянии полиции, говорится в сообщении министерства внутренних дел Грузии.

В пятницу вечером участники ЛГБТ-сообщества собрались перед зданием правительственной администрации, чтобы опротестовать заявление Патриархии Грузии, которая призвала власти страны не допустить гей-парад в Тбилиси, намеченный на 18-23 июня.

Позже поблизости образовалась контракция, на которой помимо простых граждан присутствовали представители духовенства. На территории, прилегающей к зданию правительства, были мобилизованы полицейские, которые не позволяли участникам двух акции приблизиться друг к другу.

В ходе двух акций произошло несколько инцидентов.

Задержанные лица пытались прорвать кордон полиции и, швыряя яйца, проявляли агрессию в адрес мирных участников другой акции, их сторонников и журналистов. До сих пор семеро человек остаются в изоляторе временного содержания, а 21 человек покинул отделение полиции под расписку.

Министерство детально изучает фото- и видеоматериалы, на которых были запечатлены инциденты, происходившие в ходе акции у здания правительственной администрации, и в кратчайшие сроки материалам будет дана правовая оценка.

МВД Грузии также напоминает гражданам, что борьба против преступлений, совершенных по мотиву дискриминации, и их эффективное расследование является одним из приоритетов силового ведомства. По каждому факту МВД реагировало и будет реагировать соответствующим образом. Все факты правовых нарушений будут немедленно пресечены, подчеркивается в заявлении МВД.

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