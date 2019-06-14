Утром 14 июня пророссийские сепаратисты устроили массированный обстрел жилых кварталов поселка Марьинка под украинским Донецком. В результате серьезно пострадали мирные жители, разрушены их дома. Ранее сообщалось, что украинским бойцам удалось закрепиться на новых позициях в Марьинке под Донецком.

Бить по мирному населению сепаратисты начали в 5 часов утра, рассказал в эфире «Армия ФМ» пресс-офицер 24 бригады ВСУ имени Короля Данила Александр Савченко.

По его словам, сепаратисты попали прямым попаданием из 2С1 122 мм в здание, где проживала семья из пяти человек. Все они доставлены в больницу города Курахово.

Сообщается, что сразу после обстрела экипаж врага 2С1 «Гвоздика» спрятался за жилые кварталы Донецка. Самые серьезные ранения в результате действий сепаратистов получил мужчина 1933 года рождения. Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, военные 24 бригады достали его из-под завалов. Он госпитализирован с контузией и тяжелыми травмами, передает «Обозреватель».

Остальные пострадавшие – средней степени тяжести, в том числе и ребенок восьми лет. Девочка получила контузию и тупую травму живота. Как рассказал ее отец, от их дома почти ничего не осталось.

Завтра, 15 июня, президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Донецкую область. В частности, Зеленский посетит город Мариуполь.

28 мая Зеленский съездил в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

Между тем украинские военные и полиция опубликовали фото последствий атаки сепаратистов мирного населения.

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Minval.az