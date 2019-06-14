Патриархия Грузии распространяет заявление в связи с ЛГБТ прайдом и обращается к властям с призывом не допустить проведения мероприятия, передает Грузия Online.

Вместе с тем, патриархия поясняет, что для них неприемлемо любое насилие. «Как стало известно, 18-23 июня с.г. хотят провести в Тбилиси первый в Закавказье т.н. гей-прайд, мы считаем это совершенно неприемлемым.

Образ жизни, который ведут лица ЛГБТ, является содомским грехом и противоречит как христианской вере и учениям традиционных религий, так и моральным ценностям в целом.

Подчеркиваем, что церковь отмежевывается от греха, но не от раскаявшегося грешника, которого успокаивает любовью и помогает вернуться к Богу.

К сожалению, определенные ЛГБТ-группы и их сторонники предоставляют информацию зарубежным странам так, будто они чрезвычайно угнетены и преследуются в Грузии, и под этим мотивом получают серьезное финансирование. Они хотят представить свою активность как борьбу с дискриминацией, но в действительности же они ведут популяризацию и пропаганду своего образа жизни и намереваются официально узаконить его.

Когда небольшая группа пытается навязать свою позицию всему населению, это, само собой, вызывает резкую обратную реакцию, поскольку это является целенаправленным действием, оскорблением достоинства большинства, насилием над их выбором и провоцирующим беспорядок и противостояние.

Мы отмежевываемся от любого насилия и в то же время осознаем большую опасность, которую может повлечь проведение гей-прайда, призываем власти не допустить данное мероприятие, когда заранее известно, что оно вызовет общественное волнение.

Мы также призываем и просим аккредитованные в Грузии посольства разных стран, международные организации, Народного защитника и другие институты, проявлять более осторожный подход к этому очень чувствительному для грузинского народа вопросу и не поощрять в нашей стране аналогичные активности; тем самым они будут содействовать сохранению гражданского мира и выразят свое уважение и поддержку нашему населению», — сказано в заявлении.

Minval.az