Корпус морской пехоты США провел учения на базе Marine Corps Air Station Miramar в Калифорнии, во время которых летчики конвертопланов Bell V-22B Osprey продемонстрировали слаженную работу. Соответствующее видео обнародовал Ultimate Military Channel на своем канале в YouTube.

Bell V-22B Osprey – единственный серийно выпускаемый конвертоплан в мире.

Также в учениях участвовали вертолеты Sikorsky CH-53E Super Stallion. Это самый большой и самый тяжелый вертолет из всех, которые есть в войсках США.

Всего было задействовано 26 конвертопланов и 14 тяжелых вертолетов.

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