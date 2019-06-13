Экс-глава Верховного Совета РСФСР, профессор Руслан Хасбулатов в интервью изданию «БИЗНЕС Online» рассказал, что настоящий, смертельный удар по Советскому Союзу был нанесен Арменией.

«Прибалтика еще от СССР не отошла. По-настоящему она отделилась после армянских событий. К сожалению, у нас не хотят понять одну вещь: подлинно смертельный удар по Советскому Союзу нанесла Армения, начав войну с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, на который она не могла претендовать (по крайней мере, в такой форме вооруженных действий). Закавказский фронт распался: большинство встали на сторону Армении, другие поддержали Баку. В этой ситуации союзный центр проявил абсолютную, невозможную терпимость к конфликтующим сторонам — там, где нужно было просто жестко навести порядок. Очень жестко и с применением огнестрельного оружия», – заявил Хасбулатов.

Он рассказал, что в 1968 году, когда находился в Канаде, «перед глазами разворачивались похожие события»:

«Тогда монреальские националисты захотели провозгласить канадскую провинцию Квебек самостоятельным государством. Ситуацию подогрел еще и Шарль де Голль, который во всеуслышание сказал с балкона монреальской ратуши: «Vive le Quebec libre!» («Да здравствует свободный Квебек!») Ну и что же? Пьер Трюдо (15-й премьер-министр Канады, родился в Монреале, столице Квебека, — ред.) — замечательный правитель, очень много сделавший для своей страны, — ввел войска и расстрелял нескольких мятежников, чтобы как-то сгладить эти националистические тенденции. И через несколько дней в Канаде снова воцарились мир и спокойствие, как будто ничего не бывало».

Но, по его словам, «у нас же после Карабахского конфликта никакого мира не воцарилось». Наоборот, после этих событий Прибалтика поняла, что можно действовать, не особо оглядываясь на Москву, отметил он.

«Ведь как вели себя прибалтийские политики и активисты до этого? Помните, на всесоюзном съезде их руководители восклицали: «Дайте нам экономические реформы! А наши возможности мы и сами знаем!» То есть ни о каких политических целях и речи не было. Ни одного слова! Но после того, как армяне взорвали ситуацию на Кавказе, прибалты сказали сами себе: «Горбачев — это балаболка, слабак, ничего он нам не сделает!» Вот откуда все началось! Затем пришел Звиад Гамсахурдия, случились тбилисские события, и опять союзный центр начал оправдываться по поводу того, кто применил или не применил при разгоне саперные лопатки», — рассказал Хасбулатов.

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