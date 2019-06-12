Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к дагестанскому народу с просьбой не поддаваться на провокации после того, как между Кизляром (Дагестан) и Шелковским райном Чеченской республики был снесен указатель границы.

Об этом он заявил в ходе прямого эфира в Instagram (запись была размещена в Instagram-аккаунте агентства «Чечня сегодня»).

Кадыров заверил, что осуществляет тщательный контроль за публикациями в сети, и посоветовал пользователям не размещать оскорбительные комментарии. Он отметил, что будет защищать территорию региона и свой народ, «чего бы это ни стоило».

«Если вы оскорбляете мою кровь, род, мой народ — это для меня самое важное. За языком следите, за пальцами, а то мы пальцы поломаем, язык вырвем. Ни один провоцирующий комментарий не оставим. Вы меня знаете хорошо», — заключил глава республики, добавив, что следует сначала «открыть глаза и включить приемные антенны» и только после этого совершать что-либо или высказываться.

В то же время он подчеркнул, что его народ не хочет ни с кем воевать или враждовать, а настроен на дружеские и братские отношения. Кадыров также заявил, что действия чеченцев ограничиваются лишь охраной границы. Он поблагодарил главу Дагестана Владимира Васильева за его подход к ситуации и порекомендовал дагестанцам к нему прислушаться.

11 июня Васильев, комментируя инцидент со сносом указателя, заявил, что некоторые жители сочли действия Чечни наступлением на территориальные интересы.

«Этого нет и не будет», — добавил он.

Инцидент со сносом знака с надписью «Чеченская Республика. Шелковский р-н» произошел 10 июня. По словам жителей Дагестана, новый указатель появился на территории города Кизляр. Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.

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