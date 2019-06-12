Новый президент Украины Владимир Зеленский постепенно превращается в «маленького Порошенко», заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

По его словам, он повторяет обещания своего предшественника.

— Ну смотрите, то же самое, слово в слово. Поехал в Брюссель — что он говорил?.. В НАТО поехали, слово в слово, потом выступили, сказали, что диверсанты пробрались в МИД и речь Порошенко подсунули Зеленскому. А он что, начитувач или президент? — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

При этом Рабинович отметил, что положительно относится к Зеленскому и что все украинцы любят «образ Голобородько, победившего Порошенко» и «то, что он (Зеленский) обещал».

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