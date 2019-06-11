В Самарской области России муж заживо сжег любовника своей супруги. Об этом сообщает агентство новостей «Похвистнево-Информ». Страшная история развернулась 9 июня на автодороге Похвистнево-Нижнее Аверкино. Тогда пожарные тушили ГАЗель на дороге. Оказалось, что человек внутри сгорел заживо.

— У погибшего были отношения с замужней дамой. Об этом стало известно супругу женщины, — рассказывают в агентстве новостей со ссылкой на местных жителей, знакомых с ситуацией.

Мужчина оскорбился за честь супруги, вывез любовника из Алькино, где они жили, облил ноги бензином и поджег. Что стало с неверной женой, пока неизвестно.

В правоохранительных органах РФ сообщили: проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Как оказалось, убитым оказался уроженец Гянджи Ахмедов Эльмир Джафар оглу 1989 года рождения.

Minval.az