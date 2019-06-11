Правоохранители задержали две группы сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила во вторник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

«Полицейские совместно с пограничниками за сутки задержали две группы любителей радиоактивного отдыха, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма. Первая группа, состоящая из четырех молодых людей, была задержана в городе Припять… Вторая группа была задержана возле села Карпиловка», — говорится в сообщении.

По данным полиции, в отношении правонарушителей были составлены административные протоколы, им грозит штраф.

Minval.az