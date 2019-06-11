Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен тем, как справляется со своими обязанностями Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет).

«С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен», — заявил Лукашенко, рассматривая кадровые вопросы во вторник.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

«Я уже ориентируюсь на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов. Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий», — заметил президент.

«Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться», — добавил он.

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