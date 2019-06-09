Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что его партия «Слуга народа» сможет установить новую систему власти в стране, «нокаутировав» старую. С такими словами он выступил на съезде фракции в Киеве.

— «Слуга народа» — это не бренд, это наше мировоззрение, это то, что поможет Украине установить другую систему. Не перезагрузить старую, а установить новую систему… Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут. Мы сделаем это вместе, — цитирует «Лайф» лидера Украины.

По его словам, его команда одержала победу над старой системой в «первом раунде» 21 апреля, когда народ выбрал его президентом. Зеленский добавил, что в Верховной раде следующего созыва будет отменена депутатская неприкосновенность.

Minval.az