Конституционный суд Молдовы признал незаконным избрание Зинаиды Гречаный председателем парламента. Об этом говорится в решении, которое было принято через два часа после голосования в парламенте.

«Объявляется неконституционным решение от 8 июня 2019 года, принятое депутатами парламента Х созыва, об избрании Зинаиды Гречаный на пост председателя парламента», — отмечается в решении, которое размещено на официальном сайте суда. Также судьи объявили незаконными все документы, которые в будущем примет парламент, передает ТАСС.

Запрос на вынесение решения Конституционным судом подала Демократическая партия Молдовы, которая в прошлом парламенте контролировала правящее большинство.

Minval.az