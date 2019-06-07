Задержан Низам Гурбанов 1981 г.р., совершивший вооруженное нападение на супругов в селе компактного проживания азербайджанцев Хидискури в районе Каспи.

Информацию распространило министерство внутренних дел Грузии.

Следствием было установлено, что Н.Гурбанов совершил убийство в целях мести. Его ждет лишение свободы сроком от 16 до 20 лет или же пожизненное заключение.

Отметим, что в результате совершенного Н.Гурбановым вооруженного нападения на дом погиб Шихали Джамалоглу, а его супруга доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

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Вчера вечером в Гардабанском районе Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, была убита семейная пара.

Как сообщает Report, мужа и жену убили с особой жестокостью ударами тупым предметом.

Родственники с трудом опознали супругов, лица которых были обезображены до неузнаваемости.

Сообщается, что супруги имели малый бизнес в Гардабани. Их сын проживает в России.

Убийца или убийцы ничего не украли из дома убитой пары. Родственники утверждают, что причиной убийства стала месть, потому что на стене дома были написаны слова «Приезжай скорее, разберемся с тобой!».

МВД Грузии проводит расследование по факту.

Minval.az