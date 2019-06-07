Жительница Омска убила двухлетнюю дочь.

Как сообщают российские СМИ, о пропаже ребенка стало известно 6 июня. Правоохранительные органы выяснили, что к этому причастна 28-летняя мать девочки, и задержали ее. В дальнейшем следствие намерено просить суд об аресте.

По версии следствия, 9 мая женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, разозлилась на дочь, которая ела булку и накрошила на стол. Мать стала запихивать ребенку в рот кусок хлеба и собранные крошки, в результате чего девочка задохнулась.

Сожитель женщины забрал труп ребенка, вынес из дома и спрятал. Найти место захоронения до сих пор не удалось, так как женщина о нем не знает, а мужчина в середине мая скончался от алкогольной интоксикации.

Подозреваемая изначально отрицала причастность к убийству и говорила, что его совершил ее сожитель. Однако позже призналась в содеянном.

Отмечается, что женщина с дочерью и старшим трехлетним сыном переехала к сожителю недавно. О пропаже младшего ребенка полиции сообщила знакомая семьи.

Minval.az