В Пятихатской исправительной колонии в Днепропетровской области Украины произошел бунт заключенных. Об этом говорится в сообщении украинских правоохранительных органов в четверг, 6 июня.

Утверждается, что в колонии строгого режима в селе Красноивановка произошли массовые беспорядки заключенных.

«Началось с того, что несколько заключенных не вышли на вечернюю проверку, после этого их поддержали еще не менее сотни заключенных. Заключенные протестовали против ненадлежащих условий содержания. Они выбросили и подожгли матрасы», – говорится в сообщении.

Пожар удалось потушить. Информации о пострадавших нет. Также не известно, была решена ли ситуация.

По данному факту начато расследование. Ведется проверка.

Minval.az