Самодельный мост в селе Цунтинского района рухнул с четырьмя припаркованными автомобилями, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана в Instagram.
«5 июня 2019 года, примерно в 7:00, в селе Бежта Цунтинского района рухнул самодельный мост, предположительно, не выдержав нагрузки четырех припаркованных автомобилей жителей села», — говорится в сообщении, передает агенство Росбалт.
По данным полиции, владельцы машин в это время были в местной мечети.
«Одной из причин обрушения также могла стать ветхость конструкций. На месте обрушения ведутся работы по эвакуации авто», — добавили в полиции.
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5 июня 2019 года, примерно в семь утра, в селе Бежта Цунтинского района рухнул самодельный мост, предположительно, не выдержав нагрузки четырёх припаркованных автомобилей жителей села. Известно, что их владельцы в это время находились в местной мечети. Одной из причин обрушения также могла стать ветхость конструкций. На месте обрушения ведутся работы по эвакуации авто. В результате ЧП никто не пострадал. #МВДДагестан #чп