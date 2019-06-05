Самодельный мост в селе Цунтинского района рухнул с четырьмя припаркованными автомобилями, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана в Instagram.

«5 июня 2019 года, примерно в 7:00, в селе Бежта Цунтинского района рухнул самодельный мост, предположительно, не выдержав нагрузки четырех припаркованных автомобилей жителей села», — говорится в сообщении, передает агенство Росбалт.

По данным полиции, владельцы машин в это время были в местной мечети.

«Одной из причин обрушения также могла стать ветхость конструкций. На месте обрушения ведутся работы по эвакуации авто», — добавили в полиции.

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