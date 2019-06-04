Армения должна сделать все, чтобы поймать и выдать убийцу 24-летнего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, как когда-то Россия выдала Еревану убийцу армянской семьи в Гюмри, заявила кремлёвская пропагандистка Маргарита Симоньян.

«В СМИ были сообщения, что участники драки — армяне. И что один из них скрылся в Армении. Мои источники это подтверждают. Если это так, то Армения должна сделать все, чтобы поймать и выдать убийцу в Россию. Как Россия когда-то выдала Армении убийцу армянской семьи в Гюмри», – написала она в своем Telegram.

Пропагандистка добавила, что для сотрудников Сил специальных операций «естественно вступиться за женщину, за слабого, за незнакомца, которого бьют вдесятером». По ее словам, «их понятия о чести, доблести, служении Родине – родом из упоительнейших образцов русской истории и литературы», из XIX века.

«Эти ребята — лучшая иллюстрация того, что называется настоящий русский парень. И вот такого лучшего русского парня, прошедшего войну, 24-летнего героя, ни за что ни про что зарезали у себя дома, в Подмосковье», – важно заявила пропагандистка.

Minval.az