Сохраняющиеся санкции Евросоюза в отношении Белоруссии стали причиной отказа президента Александра Лукашенко принять участие в юбилейных мероприятиях «Восточного партнерства», сообщил глава МИД республики Владимир Макей.

«Печально. Должен сказать, что сама Беларусь, которая является и донором стабильности, и спонсором миротворческих усилий, остается под санкциями, пусть и минимальными», — сказал Макей, выступая на семинаре «10 лет «Восточному партнерству»: итоги и перспективы» во вторник в Минске, передает «Интерфакс».

По словам министра, это тормозит восстановление доверия между Белоруссией и Западом. «Ведь очевидно, что все позитивные сдвиги в наших отношениях произошли не благодаря санкциям, а вопреки им», — заметил он.

«И именно вследствие такого не вполне нормализованного характера наших отношений глава государства посчитал преждевременным принять приглашение на майские юбилейные торжества «Восточного партнерства» в Брюсселе», — подчеркнул министр.

Как сообщалось, Макей по поручению Лукашенко представлял республику на мероприятиях в Брюсселе, приуроченных 10-летию инициативы «Восточное партнерство».

Десятилетие «Восточного партнерства» отмечалось 13 мая.

Minval.az